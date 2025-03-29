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В Москве арестовали активы украинского бизнесмена Шифрина

ТАСС: активы украинского бизнесмена Шифрина арестованы по делу о мошенничестве
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Shutterstock

Суды в Москве наложили обеспечительный арест на имущественные активы украинского предпринимателя Эдуарда Шифрина, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого Шифрина Э. В.», — сказано в судебных документах.

Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере по по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Согласно информации в базе МВД России, Шифрин переобъявлен в розыск. До этого он объявлялся в розыск в октябре 2023 года.

Шифрин являлся одним из основателей международного холдинга Midland Group, работающего в сферах металлообработки, судоходства, агропромышленного комплекса и операций с недвижимостью. По данным издания Forbes за 2016 год, совокупная стоимость принадлежавших Шифрину активов оценивалась в $250 млн.

27 октября 2016 года Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство 11 человек. Паспорт тогда получил в том числе Шифрин и его дочь София Роза, родившаяся в 2000 году на территории Великобритании.

После начала спецоперации России на Украине Шифрин осудил действия российских властей и отказался от гражданства РФ.

Новость дополняется.

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