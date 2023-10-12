Бывший россиянин и миллиардер: МВД объявило в розыск уроженца Украины Эдуарда Шифрина

МВД России объявило в розыск уроженца Украины, бывшего миллиардера из списка Forbes Эдуарда Шифрина. В 2016 году Владимир Путин принял бизнесмена в гражданство РФ, от которого тот отказался после начала СВО. В прошлом Шифрин участвовал в деятельности Всемирного еврейского конгресса, а в настоящее время проживает в Израиле.

Отказ от гражданства России

Российское МВД объявило в розыск бизнесмена украинского происхождения Эдуарда Шифрина. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Шифрин Эдуард Владимирович разыскивается по статье УК», — указано в базе ведомства.

При этом не уточняется, по какой именно статье разыскивают 63-летнего мужчину.

27 октября 2016 года Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство 11 человек. Паспорт тогда получил в том числе Шифрин и его дочь София Роза, родившаяся в 2000 году на территории Великобритании.

После начала спецоперации России на Украине Шифрин осудил действия российских властей и отказался от гражданства РФ. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Бизнесмен и друг евреев

Эдуард Шифрин родился в Днепропетровске в 1960 году. С отличием закончил физико-химический факультет в Московском институте стали и сплавов (сейчас — Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»), позднее получил кандидатскую степень в области технических наук.

Шифрин стал основным акционером «Запорожстали» после того, как получил контрольный пакет акций этого сталелитейного гиганта во время украинских приватизационных аукционов в середине 1990-х годов. В России был соучредителем холдинговой компании Midland Group, занимающейся металлургическим производством, судоходством, недвижимостью, сельским хозяйством. Свою долю и активы в этой компании впоследствии продал.

Кроме того, Шифрин занимал должность вице-президента Еврейской конфедерации Украины. С 2009 года также был региональным вице-президентом Всемирного еврейского конгресса. Бизнесмен занимался благотворительностью, переводил деньги в том числе на строительство синагог в России и на Украине, помогал еврейской общине Киева.

Миллиардер из списка Forbes

По данным на 2010 год, Шифрин владел $1,3 млрд. Тогда предприниматель входил в списки самых богатых украинцев. В глобальном рейтинге миллиардеров Forbes занимал 773-е место, но в 2011 году выбыл из перечня.

В 2009 году купил несколько кораблей. Вместе с партнером, миллиардером с канадским паспортом Александром Шнайдером Шифрин в тот период владел четвертым по величине сталелитейным заводом на Украине, а также долей в Trump Tower Toronto и планировал строить торговые центры на территории Московской области, но передумал.

Шифрин — друг украинского кинопродюсера Александра Родянского и оплатил почти треть производства фильма «Обитаемый остров».

По данным Forbes, бизнесмен является подданным Великобритании.

Сейчас Эдуард Шифрин постоянно проживает в Израиле. Он уехал туда в 2020 году.