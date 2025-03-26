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Москвичей ждет апрельская погода на грядущих выходных

Позднякова: погода на выходных в Москве будет соответствовать середине апреля
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Depositphotos

Погода на выходных 29 и 30 марта в Москве будет соответствовать середине апреля, температура поднимется до +15°С, что выше нормы на четыре-пять градусов. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, в четверг, 27 марта, в столичный регион снова вернутся осадки, в ночные часы они будут небольшими и местами, тогда как днем будут повсеместно.

Что касается температуры, отметила Позднякова, она в ночные часы практически меняться не будет. В течение ближайших пяти суток ожидается в пределах +2...+4°С. Днем температура начнет расти и может достигнуть отметки в +11°С, указала специалист.

В пятницу, 28 марта, температура прогнозируется на уровне +12...+14°С. Уже в субботу, 29 марта, столбики термометров могут достигнуть отметки в +15°С. Такая же температура сохранится и в воскресенье, добавила Позднякова.

«То есть и в субботу, и в воскресенье температура воздуха будет выше климатической нормы на четыре-пять градусов. И по характеру погода больше будет соответствовать середине апреля. То есть природа шагает вперед», — резюмировала специалист.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в среду, 26 марта, в Москву и Московскую область придет «автомобильная» весна. Эксперт пояснил, что это время, когда среднесуточная температура устойчиво держится на отметке выше +5°C, что является сигналом для смены покрышек на летние.

Ранее синоптик спрогнозировал майскую погоду на юге европейской части РФ.

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