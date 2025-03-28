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Россиянин пытался взыскать с компании долг по зарплате и стал фигурантом дела

В Татарстане мужчина пытался взыскать долг по зарплате и попал под суд
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Shutterstock

В Татарстане мужчина пытался взыскать с компании долг по зарплате с помощью фальшивых документов и попал под суд. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, 1 июля прошлого года житель города Мамадыш путем обмана решил взыскать с ООО «ЦСМ» несуществующий долг по зарплате в размере более 370 тысяч рублей. Мужчина предоставил суду собственноручно изготовленные фальшивые документы для последующего вынесения приказа о взыскании денег, однако компания обжаловала приказ.

Позднее в ходе судебного заседания было установлено, что документы, на основании которых приказ был вынесен, являются подложными. В отношении мужчины, предоставившего их, возбудили уголовное дело по статье о фальсификации доказательств по гражданскому делу и попытке мошенничества — он не признал свою вину.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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