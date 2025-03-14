Москвича похитили и избили из-за долга его друга

Двое мужчин похитили москвича и потребовали вернуть им деньги, которые задолжал его знакомый. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве.

Накануне 35-летний мужчина сидел на лавочке у дома на Окской улице, когда к нему подошли двое неизвестных. Они применили силу к пострадавшему и засунули его в багажник машины. Затем, по словам москвича, похитители возили его по Москве и требовали 90 тыс. Эти деньги, по данным РЕН ТВ, задолжал приятель потерпевшего.

В итоге злоумышленники доставили мужчину обратно к дому и были задержаны. В их отношении возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. Потерпевший попал в больницу с переломами ребер и травмами головы.

Ранее директор челябинского вуза два года вымогал часть зарплаты у преподавателя.