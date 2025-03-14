Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвича похитили и избили из-за долга его друга

В Москве мужчину похитили и избили до перелома ребер из-за чужого долга
close
Shutterstock

Двое мужчин похитили москвича и потребовали вернуть им деньги, которые задолжал его знакомый. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве.

Накануне 35-летний мужчина сидел на лавочке у дома на Окской улице, когда к нему подошли двое неизвестных. Они применили силу к пострадавшему и засунули его в багажник машины. Затем, по словам москвича, похитители возили его по Москве и требовали 90 тыс. Эти деньги, по данным РЕН ТВ, задолжал приятель потерпевшего.

В итоге злоумышленники доставили мужчину обратно к дому и были задержаны. В их отношении возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. Потерпевший попал в больницу с переломами ребер и травмами головы.

Ранее директор челябинского вуза два года вымогал часть зарплаты у преподавателя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами