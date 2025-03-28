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Выросло число жертв землетрясения в Мьянме

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 144
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Aung Shine Oo/AP

Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 144. Об этом заявил председатель Государственного административного совета страны, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн, передает РИА Новости.

«432 получили ранения в муниципальном районе Нейпьидо. Нам известно, что 300 человек в Сагайне и Кьяуксе все еще считаются пропавшими, а всего 732 человека получили ранения. Ожидается рост смертности и числа раненых», — сказал премьер.

Мин Аун Хлайн добавил, что в результате землетрясения некоторые здания обрушились. В связи с этим власти Мьянмы до сих пор проводят спасательные работы, отметил председатель совета.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее Путин обратился к премьер-министру Мьянмы.

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