Россиянин вышел из колонии, избил жену и изнасиловал проститутку в Екатеринбурге

E1.ru: на Урале подозреваемый в изнасиловании проститутки перед этим избил жену

На Урале мужчина, которого подозревают в изнасиловании проститутки, перед этим избил свою жену. Об этом со ссылкой на сестру пострадавшей сообщает E1.ru.

Перед предполагаемым изнасилованием проститутки 30-летний мужчина избил свою супругу. Женщина залезла в его телефон и обнаружила там свидетельства измены. После этого муж нанес ей удары по лицу и голове — россиянка сняла побои и обратилась за помощью в полицию.

Через некоторое время к ней домой пришли стражи порядка, и она узнала, что супруга подозревают в изнасиловании 41-летней проститутки. По словам сестры женщины, она «ревет не первый день».

До этого стало известно, что екатеринбургская проститутка обвинила мужчину в изнасиловании. По факту инцидента возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали. Насильник во всем сознался. Незадолго до этого россиянин вышел из колонии, где отбывал наказание за разбои и грабежи.

Ранее в Екатеринбурге проститутка обвинила знакомого в изнасиловании.