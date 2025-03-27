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Мужчину задержали за изнасилование проститутки в Екатеринбурге

Ura.ru: в Екатеринбурге мужчину задержали за изнасилование проститутки
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Global Look Press

В Екатеринбурге задержали мужчину, которого проститутка обвинила в изнасиловании. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого проститутка обвинила в изнасиловании во время встречи. В его отношении возбуждено уголовное дело. Отмечается, что фигурант признал свою вину.

Предварительно, все случилось 22 марта. Мужчина пришел на встречу с 41-летней женщиной с пониженной социальной ответственностью и изнасиловал ее, а затем скрылся, не заплатив. Проститутка после случившегося обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

До этого в Екатеринбурге 21-летняя проститутка обвинила своего 39-летнего знакомого в изнасиловании. По словам мужчины, между ними случилась перепалка по вопросу оплаты услуг.

Ранее российский школьник хотел вызвать проститутку и поплатился.

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