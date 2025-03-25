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«Овладел по-всякому, а потом не заплатил»: мужчина изнасиловал проститутку в Екатеринбурге

Е1.ru: в Екатеринбурге женатый мужчина изнасиловал проститутку
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Depositphotos

В Екатеринбурге 30-летний мужчина изнасиловал 41-летнюю проститутку. Об этом сообщает Е1.ru.

Женщина с пониженной социальной ответственностью обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. По словам ее знакомой, мужчина договорился с проституткой о встрече, на которой изнасиловал ее, а затем скрылся, не заплатив. Сообщается также, что насильник недавно вышел из колонии, где отбывал наказание за разбои и грабежи.

«Пришел, набросился на нее, овладел по-всякому, а потом не заплатил. Она пошла в полицию, написала заявление, прошла медосвидетельствование», — рассказала знакомая пострадавшей, передает Е1.ru.

Предварительно, по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Ural.kp.ru сообщает, что стражи порядка уже задержали подозреваемого. Мужчина дал признательные показания.

Ранее российский пенсионер показал девочке цветы в саду и изнасиловал.

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