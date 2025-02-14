Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Проститутка обвинила знакомого в изнасиловании в Екатеринбурге

Ura.ru: в Екатеринбурге проститутка обвинила знакомого в изнасиловании
close
Shutterstock/Motortion Films

В Екатеринбурге 21-летняя проститутка обвинила своего 39-летнего знакомого в изнасиловании. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

Девушка обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что инцидент произошел в ночь на 13 февраля. По ее словам, мужчина, которого она назвала «знакомым», изнасиловал ее.

Предполагаемого насильника задержали, и мужчина заявил, что нашел проститутку на сайте, связался с ней и пригласил к себе. Однако между ними случилась перепалка по вопросу оплаты услуг.

Мужчину отпустили. Материалы направлены в региональное СУ СК России.

До этого в Нижегородской области 15-летняя школьница обвинила троих знакомых в изнасилованиях. В ходе допроса молодые люди утверждали, что девушка не сопротивлялась и сама проявляла инициативу.

Ранее в Екатеринбурге патологоанатом-кришнаит надругался над 12-летним ребенком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами