Проститутка обвинила знакомого в изнасиловании в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 21-летняя проститутка обвинила своего 39-летнего знакомого в изнасиловании. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

Девушка обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что инцидент произошел в ночь на 13 февраля. По ее словам, мужчина, которого она назвала «знакомым», изнасиловал ее.

Предполагаемого насильника задержали, и мужчина заявил, что нашел проститутку на сайте, связался с ней и пригласил к себе. Однако между ними случилась перепалка по вопросу оплаты услуг.

Мужчину отпустили. Материалы направлены в региональное СУ СК России.

До этого в Нижегородской области 15-летняя школьница обвинила троих знакомых в изнасилованиях. В ходе допроса молодые люди утверждали, что девушка не сопротивлялась и сама проявляла инициативу.

Ранее в Екатеринбурге патологоанатом-кришнаит надругался над 12-летним ребенком.