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В РПЦ назвали захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры актом сатанизма

Член РПЦ Кипшидзе назвал сатанизмом захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры
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ДСНС Киев

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) Вахтанг Кипшидзе назвал действия украинских властей, пытающихся захватить Ближние пещеры Киево-Печерской лавры и вскрыть раки с мощами, «актом сатанизма». Об этом он заявил в интервью изданию «Абзац», подчеркнув, что подобные действия совершаются в дни Великого поста, когда верующие особо чтут святыни.

Кипшидзе, заместитель председателя синодального отдела РПЦ, осудил «кощунство и осквернение религиозных ценностей», связав их с политикой Киева.

«Определенные силы на Украине движимы дьявольской одержимостью, что проявляется в таких демонстративных актах. Выбор времени — Великий пост — лишь подчеркивает их цинизм. <...> Эти действия — не просто нарушение закона, но и глумление над чувствами миллионов православных христиан», — отметил он.

28 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Вий вернулся в Киев», говоря о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры.

В пятницу Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале сообщил, что в украинской столице начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. По данным канала, правоохранители уже проникли внутрь монастыря, один из сотрудников заповедника был с болгаркой.

Ранее в Киевской области взяли под контроль второй храм канонической УПЦ.

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