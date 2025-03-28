Хинштейн заявил, что среди возвращенных курян есть 11-летний ребенок

Среди возвращенных с территории Украины жителей Курской области есть 11-летний мальчик. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Вместе с ним еще пяти нашим жителям требуется медицинская помощь — каретами скорой они будут экстренно доставлены в больницы», — написал врио главы региона.

Хинштейн добавил, что также с территории Украины вернули 92-летнюю женщину.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что с территории Сумской области Украины в Россию удалось вернуть 25 жителей Курской области. Омбудсмен поблагодарила Международный комитет Красного Креста, Российский Красный Крест, Хинштейна, а также Белоруссию за «ее посредническую миссию», и «всех, кто принимал участие в подготовке возвращения».

3 марта Москалькова сообщила, что с Украины в Россию были возвращены еще 33 жителя Курской области, ранее вывезенных с территории региона украинскими военными. По ее словам, среди них преобладают пожилые люди, но также есть четверо детей.

Ранее в Россию вернули еще одного ребенка с Украины.