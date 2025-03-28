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В Россию вернули еще одного ребенка с Украины

Львова-Белова: в Россию вернули 17-летнего ребенка, проживавшего на Украине
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

17-летнего Руслана, проживавшего на Украине, вернули в Россию при посредничестве Катара. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, слова которой передает РИА Новости.

Мальчик, чья мать умерла, а отец остался на Украине, теперь будет жить с бабушкой.

На встрече с семьей в Москве Львова-Белова пояснила, что Руслан и его отец поехали к родственникам на Украину в 2014 году, но не смогли вернуться. Бабушка оформила предварительную опеку, а Катар помог организовать переговоры с украинской стороной и покрыл транспортные расходы.

«Спасибо МИД РФ за оформление документов и Катару — за поддержку. Руслан мечтал жить с бабушкой, и мы рады, что это стало возможным», — заявила омбудсмен.

В феврале Львова-Белова заявила, что Россия работает над тем, чтобы вернуть домой 16 детей с территории Украины.

В конце декабря в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула 150 военных, находившихся в плену на Украине, отправив в обратную сторону столько же пленных солдат ВСУ.

Ранее Россия передала Украине пятерых детей.

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