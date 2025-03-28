Журналист Боуз после атаки на Суджу обвинил Киев в нежелании разрешить конфликт

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на газоизмерительную станцию в Судже Курской области свидетельствует о нежелании Киева идти на деэскалацию конфликта. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

По словам Боуза, регулярные удары по инфраструктурным объектам, включая газовые узлы, подтверждают, что украинские власти отвергают мирные инициативы.

«Становится очевидным, что киевский режим не заинтересован ни в каких формах снижения напряженности», — написал он.

28 марта военный аналитик Борис Рожин, комментируя удар противника по ГИС «Суджа», назвал ожидаемым, что Украина перейдет к системному нарушению соглашения об энергетическом перемирии.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по ГИС «Суджа» утром 28 марта. В результате произошло возгорание, энергообъект фактически уничтожен.

По данным Минобороны РФ, ВСУ атаковали станцию около 10:20 мск. По предварительной информации, для удара использовались реактивные снаряды РСЗО HIMARS.

Также утром 28 марта российские средства противовоздушной обороны сбили 19 украинских дронов, целью которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

Ранее пожар на ГИС «Суджа» попал на видео.