Возможность возвращения Урганта и Гудкова на ТВ оценили

Телекритик Горбунов: я не верю, что Иван Ургант вернется на Первый канал

Телевизионный критик Александр Горбунов заявил в беседе с «Абзацем», что передача «Вечерний Ургант» вряд ли вновь появится в эфире Первого канала.

Горбунов признался, что «не верит» в возможность Ивана Урганта вернуть свое шоу. Телекритик также считает, что в эфире федеральных каналов больше не появится комик Александр Гудков.

«Недавно был показан новый документальный цикл Владимира Познера, из чего можно сделать вывод, что он может вернуться на Первый канал в качестве ведущего», — выразил мнение эксперт.

По словам Горбунова, на российские телеэкраны вернется и шоумен Дмитрий Нагиев, который уже активно снимается в кино после объявленной в 2022 году паузе в карьере.

Недавно Иван Ургант сообщил, что отправится в свой дебютный концертный тур с программой «Живой Ургант». В рамках гастролей телеведущий выступит в Израиле, Армении, Грузии и Узбекистане. На своих выступлениях шоумен покажет телепередачу «Вечерний Ургант» в концертном формате. В каждом городе будет уникальная программа, новые гости и новая музыка.

Ранее сообщалось, что Юрий Стоянов попал в скандал из-за оценок на шоу «Один в один».