Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ургант задолжал за ЖКУ в нескольких квартирах стоимостью 600 млн рублей

SHOT: Ургант задолжал за ЖКУ в трех квартирах в Москве
close
urgantcom/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий Иван Ургант и его жена Наталья задолжали по коммунальным платежам в трех квартирах в Москве, общая стоимость которых составляет около 600 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, на квартире в Старомонетном переулке в центре Москвы висит долг по ЖКУ в размере 16,5 тысячи рублей. Площадь жилья составляет 101 кв. м, а стоимость — более 100 млн рублей.

У супруги телеведущего есть две квартиры, совместная стоимость которых превышает 500 млн рублей. Одна из них площадью 202 кв. м расположена у Патриарших прудов, а вторая, площадью 269 кв. м, — в Хамовниках. Общий долг по ЖКУ за две квартиры составляет более 101 тысячи рублей.

Передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в феврале 2022 года. Причиной стало изменение эфирной сетки, последовавшее за началом специальной военной операции России на Украине.

В марте 2024 года Иван Ургант сообщал о своем возвращении в кино с фильмом «Во сне ты горько плакал». Это могло стать первым появлением комика на телеэкранах с февраля 2022 года. Картине «Во сне ты горько плакал» не выдали прокатное удостоверение.

Ранее в Госдуме попросили проверить Урганта на иностранное влияние.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами