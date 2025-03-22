Ургант задолжал за ЖКУ в нескольких квартирах стоимостью 600 млн рублей

Телеведущий Иван Ургант и его жена Наталья задолжали по коммунальным платежам в трех квартирах в Москве, общая стоимость которых составляет около 600 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, на квартире в Старомонетном переулке в центре Москвы висит долг по ЖКУ в размере 16,5 тысячи рублей. Площадь жилья составляет 101 кв. м, а стоимость — более 100 млн рублей.

У супруги телеведущего есть две квартиры, совместная стоимость которых превышает 500 млн рублей. Одна из них площадью 202 кв. м расположена у Патриарших прудов, а вторая, площадью 269 кв. м, — в Хамовниках. Общий долг по ЖКУ за две квартиры составляет более 101 тысячи рублей.

Передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в феврале 2022 года. Причиной стало изменение эфирной сетки, последовавшее за началом специальной военной операции России на Украине.

В марте 2024 года Иван Ургант сообщал о своем возвращении в кино с фильмом «Во сне ты горько плакал». Это могло стать первым появлением комика на телеэкранах с февраля 2022 года. Картине «Во сне ты горько плакал» не выдали прокатное удостоверение.

Ранее в Госдуме попросили проверить Урганта на иностранное влияние.