Четырех россиян обвинили в Германии в финансировании ИГИЛ

Немецкая генпрокуратура выдвинула обвинения против четырех россиян, которые подозреваются в сборе средств для «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС.
Трое мужчин были задержаны 25 июля прошлого года, еще одного задержали 28 января 2025 года.
По данным следствия, обвиняемые в 2022 году примкнули к преступной группировке, они должны были собирать в Германии и других европейских странах деньги для ИГ.
Пожертвования собирались прежде всего в социальных сетях и направлялись через посредников членам группировки за рубежом. В первую очередь они предназначались для женщин — участниц ИГ в курдских лагерях и боевиков.
По данным генпрокуратуры ФРГ, обвиняемые помогли ИГИЛ получить более €174 тыс.
В июне в Германии задержали мужчину, подозреваемого в связях с террористической группировкой. У задержанного обнаружили тройное гражданство: Германии, Марокко и Польши.
Ранее в Германии задержали гражданку Украины по подозрению в поддержке ИГ.