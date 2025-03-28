Четырех россиян обвинили в Германии в финансировании ИГИЛ

Немецкая генпрокуратура выдвинула обвинения против четырех россиян, которые подозреваются в сборе средств для «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС.

Трое мужчин были задержаны 25 июля прошлого года, еще одного задержали 28 января 2025 года.

По данным следствия, обвиняемые в 2022 году примкнули к преступной группировке, они должны были собирать в Германии и других европейских странах деньги для ИГ.

Пожертвования собирались прежде всего в социальных сетях и направлялись через посредников членам группировки за рубежом. В первую очередь они предназначались для женщин — участниц ИГ в курдских лагерях и боевиков.

По данным генпрокуратуры ФРГ, обвиняемые помогли ИГИЛ получить более €174 тыс.

В июне в Германии задержали мужчину, подозреваемого в связях с террористической группировкой. У задержанного обнаружили тройное гражданство: Германии, Марокко и Польши.

Ранее в Германии задержали гражданку Украины по подозрению в поддержке ИГ.