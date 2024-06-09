В Германии задержали предполагаемого сторонника ИГ

В Германии задержали мужчину, подозреваемого в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России), в аэропорту Кельн/Бонн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе страны. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на представителя прокуратуры.

В публикации говорится, что у задержанного тройное гражданство: Германии, Марокко и Польши. Подозревается, что в сентябре 2023 года он с помощью криптовалютной биржи перевел на счет «Исламского государства в Хорасане», которое связано с ИГ, в общей сложности почти $1,7 тыс.

Ведется расследование, источник агентства отметил, что основанием ордера на арест стали денежные выплаты.

В апреле Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения в создании террористического объединения в отношении семи выходцев из Таджикистана, Туркменистана и Киргизии.

Ранее во Франции был арестован уроженец Донбасса по подозрению в подготовке теракта.