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В Германии полиция арестовала двух россиян за сбор денег для ИГ

В Германии арестовали двух граждан РФ по обвинению в сборе средств для ИГ

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Michael Probst/AP

В Германии правоохранители арестовали двух граждан РФ по обвинению в сборе денежных средств для террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру ФРГ.

«Сегодня, 25 июля 2024 года, Федеральная прокуратура арестовала российских граждан Абдулрашида Д. и Суркхо З. в округе герцогства Лауэнбург и в Гамбурге», — отмечается в сообщении.

По этому делу следователи провели обыски в Берлине, Гамбурге и Саксонии.

Россияне обвиняются в том, что летом 2022 года стали членами преступной организации, которая собирала деньги в Германии и других странах Евросоюза, чтобы передать их террористам ИГ. Также собранные средства шли на помощь женам боевиков, отбывающих наказания в местах лишения свободы.

До этого в Германии задержали мужчину, подозреваемого в связях с ИГ, в аэропорту Кельн/Бонн. Подозревается, что в сентябре 2023 года злоумышленник с помощью криптовалютной биржи перевел на счет «Исламского государства в Хорасане», которое связано с ИГ, в общей сложности почти $1,7 тыс.

Ранее Генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения в отношении семи выходцев из Таджикистана, Туркменистана и Киргизии.

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