В Берлине задержали россиянина по подозрению в финансировании ИГ

В Берлине задержали россиянина по подозрению в сборе средств для ИГ

В Берлине сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина России по подозрению в сборе средств для «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Генеральной прокуратуры Германии.

«Генпрокуратура ФРГ распорядилась сегодня на основании ордера на арест, выданного следственным судьей Верховного суда ФРГ, задержать в Берлине российского гражданина Зелимхана Д.», — сказано в сообщении.

Как заявили в ведомстве, мужчину подозревают «в членстве в преступной организации», «оказании поддержки» ИГ за границей, а также «нарушениях закона о внешнеэкономической деятельности».

До этого сообщалось, что в ФРГ правоохранители арестовали двух граждан России по обвинению в сборе денежных средств для ИГИЛ. Их арестовали в округе герцогства Лауэнбург и в Гамбурге.

Двух россиян обвинили в том, что летом 2022 года они стали членами преступной организации, которая собирала деньги в Германии и других странах Евросоюза, чтобы передать их террористам ИГ. Также собранные средства шли на помощь женам боевиков, отбывающих наказания в местах лишения свободы.

Ранее в Германии задержали гражданку Украины по подозрению в поддержке ИГ.