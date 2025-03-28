В Кремле оценили возможность оказания помощи Мьянме из-за землетрясения

Песков: РФ со всем необходимым вниманием рассмотрит обращения для помощи Мьянме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что на данный момент со стороны Мьянмы не поступало запросов о помощи.

«Землетрясение было недавно, властям нужно время для оценки ущерба, но если обращения будут, то российская сторона со всем необходимым вниманием и оперативностью их рассмотрит», — заявил он.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих.

Ранее посольство обратилось к россиянам, находящимся в Мьянме.