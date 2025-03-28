20 человек заблокированы в шахте лифта в Бангкоке после землетрясения

NYT: в Таиланде 20 человек заблокированы в шахте лифта после землетрясения

20 человек заблокированы в шахте лифта после обрушения здания в Бангкоке в результате землетрясения. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как пишет издание, неизвестно, живы ли люди.

До этого сообщалось, что в Мьянме из-за землетрясения обрушилось здание отеля, под завалами находятся 20 человек. Как сообщал портал DVB, речь идет об отеле Aung Pan. Гости и сотрудники отеля оказались под завалами восьмиэтажного здания.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих.

Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

Ранее в Таиланде приостановили движение поездов после землетрясения.