В Мьянме из-за землетрясения обрушилось здание отеля, под завалами находятся 20 человек. Двоих спасти не удалось, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал DVB.

Как пишет издание, речь идет об отеле Aung Pan. На данный момент гости и сотрудники отеля оказались под завалами восьмиэтажного здания. На месте работают спасатели.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7. По различным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

В результате землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Толчки чувствовались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, cтолб пыли было видно из разных точек города, более 40 рабочих могут находиться под завалами. Также в Бангкоке была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов. Под завалами одного из обрушившихся зданий оказались не менее 60 рабочих.

Аэропорты в Таиланде временно приостановили работу. Тайский премьер Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке режим ЧП.

Ранее российские туристы рассказали, что в Бангкоке дома ходили ходуном из-за землетрясения.