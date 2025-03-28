Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мьянме из-за землетрясения обрушилось здание отеля

DVB: в Мьянме из-за землетрясения обрушился отель
close
Global Look Press

В Мьянме из-за землетрясения обрушилось здание отеля, под завалами находятся 20 человек. Двоих спасти не удалось, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал DVB.

Как пишет издание, речь идет об отеле Aung Pan. На данный момент гости и сотрудники отеля оказались под завалами восьмиэтажного здания. На месте работают спасатели.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7. По различным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

В результате землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Толчки чувствовались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, cтолб пыли было видно из разных точек города, более 40 рабочих могут находиться под завалами. Также в Бангкоке была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов. Под завалами одного из обрушившихся зданий оказались не менее 60 рабочих.

Аэропорты в Таиланде временно приостановили работу. Тайский премьер Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке режим ЧП.

Ранее российские туристы рассказали, что в Бангкоке дома ходили ходуном из-за землетрясения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами