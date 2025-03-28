Nation: в Таиланде приостановили движение поездов после землетрясения

Движение поездов в Таиланде приостановлено после землетрясения. Об этом пишет газета Nation со ссылкой на департамент железнодорожного транспорта страны.

«Все железнодорожные перевозки временно приостановлены для обеспечения безопасности пассажиров после землетрясения в Мьянме», — говорится в материале.

Как рассказали корреспондентам газеты, операторам скоростного общественного транспорта страны поручили приостановить перевозки, эвакуировать пассажиров и расчистить зоны, подверженные падению обломков.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих.

Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

Ранее в Кремле оценили возможность оказания помощи Мьянме из-за землетрясения.