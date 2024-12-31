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Москалькова встретилась с украинским омбудсменом

Москалькова обсудила с омбудсменом Украины Лубинцом возвращение гражданских
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Телеграм-канал «Омбудсмен Москалькова Татьяна»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Совместно пообщались с военнопленными с обеих сторон, обсудили дальнейшие перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских, воссоединение семей», — написала омбудсмен.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула 150 военных, находившихся в плену на Украине, отправив в обратную сторону столько же пленных солдат ВСУ. Страны обменялись военнопленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

После освобождения российские военные позвонили родным. На распространенных Минобороны кадрах видно, как военные общаются со своими семьями. Один из них похвастался, что скоро будет дома. Другой поинтересовался, как дела у детей.

Москалькова поблагодарила Минобороны РФ и российские спецслужбы за работу по обмену военнопленных. Омбудсмен отметила, что уже успела пообщаться с освобожденными.

Ранее Москалькова и Лубинец обсудили списки пленных и без вести пропавших.

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