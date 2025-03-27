Россия передала Украине пятерых детей

Россия при посредничестве Катара передала Украине пятерых детей в рамках процесса воссоединения семей. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие прошло 27 марта в посольстве Катара в Москве.

По данным агентства, посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что власти его страны уделяют пристальное внимание этому гуманитарному процессу.

Сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой также присутствовали на мероприятии, говорится в сообщении.

19 марта Россия и Украина в результате переговоров провели обмен пленными военнослужащими. По итогам с территории Украины были возвращены 175 российских военных. Взамен Россия передала 175 военнопленных украинской армии, 22 из которых тяжелораненые. В Минобороны отметили, что всех освобожденных военных доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию. В ведомстве подчеркнули, что содействие в обмене военнопленными оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ за посредничество при обмене пленными между РФ и Украиной.