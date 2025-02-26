Россия добивается возвращения 16 детей с Украины

Россия работает над тем, чтобы вернуть домой 16 детей с территории Украины. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью РИА Новости.

По ее словам, уже воссоединены 95 детей с их близкими на Украине, 17 детей вернулись в Россию. Сейчас в работе аппарата омбудсмена находится еще 16 дел по возвращению несовершеннолетних в Россию и 10 детей, которых российская сторона передаст Украине.

Львова-Белова уточнила, что речь идет о тех детях, которые были разлучены с родными из-за изменений линий фронта или иных семейных обстоятельств.

Также решается вопрос с 21 ребенком, которого не могут поделить между собой родители, находящиеся в двух разных странах, добавила омбудсмен.

В конце декабря в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула 150 военных, находившихся в плену на Украине, отправив в обратную сторону столько же пленных солдат ВСУ. Страны обменялись военнопленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее жительницы Суджи рассказали о возвращении из плена.