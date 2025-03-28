Стало известно о гибели детей под завалами школы в Мьянме

EMG: погибли пятеро детей из двадцати, находившихся под завалами школы в Мьянме

Пятеро детей из двадцати, которые оказались заблокированы в здании школы в городе Таунгу в центральной части Мьянмы после обрушения в результате землетрясения, найдены погибшими. Об этом сообщает медиакомпания Eleven Media Group (EMG).

Поиски остальных детей еще продолжаются.

До этого газета Times сообщила, что более 20 детей оказались заблокированы в здании школы в городе Таунгу. Спасти детей пытаются благотворительные организации.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих.

Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

Ранее сообщалось, что мосты могут рухнуть в Бангкоке из-за землетрясения.