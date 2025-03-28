Стало известно о детях, заблокированных в разрушенной школе в Мьянме

Times: более 20 детей заблокированы в здании школы в Мьянме после землетрясения

Свыше 20 детей оказались заблокированы в здании школы в городе Таунгу в центральной части Мьянмы после его обрушения при землетрясении. Об этом сообщает Times.

«Более 20 детей оказались заблокированы в школе в Таунгу после обрушения здания», — говорится в публикации.

Отмечается, что благотворительные организации «пытаются спасти оказавшихся в ловушке детей».

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по различным данным, составила от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

В результате землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Толчки чувствовались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, cтолб пыли было видно из разных точек города, более 40 рабочих могут находиться под завалами. Также в Бангкоке была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов. Под завалами одного из обрушившихся зданий оказались не менее 60 рабочих.

Аэропорты в Таиланде временно приостановили работу. Тайский премьер Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке режим ЧП.

Ранее сообщалось, что мосты могут рухнуть в Бангкоке из-за землетрясения.