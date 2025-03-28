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Мосты могут рухнуть в Бангкоке из-за землетрясения

В Бангкоке два моста могут рухнуть из-за землетрясения

В Бангкоке два моста могут обрушиться из-за землетрясения. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Два моста могут рухнуть в Бангкоке. Людей просят не пользоваться мостом Пхумипона и мостом Рамы III, которые расположены в 3-х км от Бангкока», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети видео видно, как люди на мотоциклах предупреждают об опасности, при этом автомобили пытаются развернуться и уехать с моста.

Издание India Today утверждает, что в Мьянме из-за землетрясения магнитудой 7,7 обрушился мост длиной в один километр. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах виден обрушенный мост.

До этого в Таиланде водители сняли последствия сильного землетрясения. На них видно, что в результате сильного толчка в Бангкоке упал небоскреб. Автор видео — водитель, который находился в своей машине на трассе в нескольких километрах. В результате падения над небоскребом поднялся столб пыли. Под завалами оказались более сорока человек.

Ранее в Бангкоке начали эвакуацию жителей.

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