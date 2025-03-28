Появились подробности гибели Героя России Тибилова

Герой России, командир огневой группы спецназа Росгвардии, майор Марат Тибилов погиб в Курской области в результате прямого удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатор региона Александр Хинштейн.

«Это произошло в результате прямого удара со стороны ВСУ по ранее освобожденной территории Черкасского Поречного Курской области», — уточнил Хинштейн.

Тело Тибилова сейчас доставляют в Курск. Хинштейн поставил задачу врио главы Минздрава Курской области уладить все формальные процедуры сегодня. Останки военного доставят на родину во Владикавказ, там Героя России похоронят с воинскими почестями.

О смерти Марата Тибилова стало известно 28 марта. Как сообщили в Росгвардии, майор погиб во время выполнения боевой задачи в Курской области. В ведомстве принесли соболезнования родным и близким офицера.

Тибилов участвовал в спецоперации на Украине с первого дня, выполняя боевые задачи в Запарожье, в ДНР, ЛНР и Курской области. В 2022 году офицера наградили двумя орденами Мужества. Позже он получил звание Героя РФ. 23 февраля 2025 года российский президент Владимир Путин вручил Тибилову в Кремле медаль «Золотая Звезда».

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