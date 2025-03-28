Росгвардия сообщила о гибели Героя России майора Тибилова в Курской области

В Курской области погиб Герой России майор Марат Тибилов. Об этом сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, майор погиб при выполнении боевой задачи.

«Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии РФ приносит соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии», — заключили в ведомстве.

Тибилов родился в Северной Осетии. Он участвовал в специальной военной операции с первого дня, в частности, выполнял боевые задачи на Запорожье, в ДНР, ЛНР и Курской области.

В 2022 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне боевых действий, Тибилова наградили двумя орденами Мужества. Позже он получил звание Героя Российской Федерации. 23 февраля 2025 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент Владимир Путин вручил военному медаль «Золотая Звезда».

Ранее Путин присвоил звание Героя России погибшему вице-губернатору Приморья.