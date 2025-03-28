На Большой кольцевой линии московского метро восстановили движение

Департамент транспорта Москвы сообщил, что движение на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена восстановлено. Сообщение приводится в Telegram-канале Дептранса.

«Движение на Большой кольцевой линии восстановлено и вводится в график», — говорится в тексте.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» писал, что на станции Савеловская произошло задымление платформы и пространства вестибюля. Департамент транспорта города в своем Telegram-канале писал, что на БКЛ проводится проверка состава. Для проведения работ интервалы движения поездов были временно увеличены. В результате технических проблем поезда мимо «Савеловской» следовали без остановок. Жителей города призвали пользоваться составами, следующими против часовой стрелки и кольцевой линией метро.

Позднее сообщалось, что возгорание в вагоне поезда стало причиной задымления на станции «Савеловская», оно было ликвидировано.

Ранее в Казахстане загорелся пассажирский поезд.