Стала известна причина задымления на станции «Савеловская» в Москве

Причиной задымления на станции «Савеловская» в Москве стало возгорание в вагоне

Возгорание в вагоне поезда стало причиной задымления на станции «Савеловская» Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве, оно ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы города.

«Произошло возгорание в вагоне поезда, ликвидировано машинистом. Информация о пострадавших не поступала», — заявил источник агентства.

Он добавил, что была проведена эвакуация людей со станции. По данным РИА Новости, возгорание произошло под вагоном на станции.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» писал, что на станции произошло задымление платформы и пространства вестибюля.

Департамент транспорта города в своем Telegram-канале писал, что на БКЛ проводится проверка состава. Для проведения работ интервалы движения поездов были временно увеличены. В результате технических проблем поезда мимо «Савеловской» следуют без остановок. Жителей города призвали пользоваться составами, следующими против часовой стрелки и кольцевой линией метро.

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