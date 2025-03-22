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В Казахстане загорелся пассажирский поезд

В Казахстане загорелся вагон в частном пассажирском поезде на участке Астана – Караганда
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане на участке железной дороги между Астаной и Карагандой загорелся частный пассажирский поезд, следовавший в Алма-Ату. Об этом сообщил портал Liter.kz со ссылкой на КТЖ (национальный оператор железных дорог).

Отмечается, что в инциденте пострадавших нет. Вагон отцепили от остального состава. К месту происшествия направили пожарный поезд со станции Астана. Возгорание ликвидировали железнодорожники и сотрудники ДЧС.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В середине марта на железнодорожном перегоне Чалганы — Ушумун произошел сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с составом, шедшим навстречу. В результате инцидента машинист встречного поезда получил травмы. На месте ЧП зафиксировали повреждение железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим на соответствующем участке пути было приостановлено движение поездов.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Рязани мужчина в наушниках попал под поезд.

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