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В Мьянме появились сбои в работе интернета после землетрясения

NetBlocks: интернет в Мьянме стал работать с перебоями после землетрясения
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Global Look Press

Интернет в Мьянме стал работать с перебоями после землетрясения. Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Отключения связаны с перебоями в подаче электроэнергии и повреждением линий связи, что затрудняет проведение спасательных работ», — сообщили в службе.

Уровень подключения к интернету, по метрике организации, за 28 марта снизился со 100 до 85%.

До этого ВОЗ заявила о готовности оказать помощь пострадавшим в Мьянме и Таиланде после землетрясения.

28 марта на территории Мьянмы произошло землетрясение с магнитудой от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме.

В столице Таиланда Бангкоке была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов, одна из строящихся высоток обвалилась. Под завалами оказались десятки рабочих. На этом фоне премьер-министр Таиланда объявила режим ЧП в столице.

Ранее более 20 детей оказались заблокированы в здании школы в центральной части Мьянмы.

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