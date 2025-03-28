ВОЗ высказалась о помощи пострадавшим в Мьянме и Таиланде при землетрясении

ВОЗ готова оказать помощь пострадавшим в Мьянме и Таиланде после землетрясения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова оказать помощь пострадавших в Мьянме и Таиланде при землетрясении. Об этом в социальной сети X заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«ВОЗ готова совместно с партнерами поддержать медицинские потребности пострадавшего населения в Мьянме и Таиланде», — говорится в сообщении.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7. В результате землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Толчки чувствовались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, cтолб пыли было видно из разных точек города, более 40 рабочих могут находиться под завалами. Также в Бангкоке была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов. Под завалами одного из обрушившихся зданий оказались не менее 60 рабочих.

Аэропорты в Таиланде временно приостановили работу. Тайский премьер Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке режим ЧП.

Ранее стало известно, что мосты могут рухнуть в Бангкоке из-за землетрясения.