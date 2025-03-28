Аэропорт Бангкока возобновил работу

Международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке возобновил работу после приостановки, вызванной землетрясением. Об этом сообщил портал Khaosod.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. В результате природного катаклизма обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Толчки чувствовались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, cтолб пыли было видно из разных точек города. Также в городе была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов. Под завалами одного из обрушившихся зданий оказались не менее 60 рабочих.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что в Бангкоке, где произошло мощное землетрясение, могут находиться до двух тысяч российских туристов.

Ранее крупнейшая больница Таиланда приостановила плановые операции после землетрясения в Мьянме.