Названо число россиян, оказавшихся в Бангкоке в момент мощного землетрясения

АТОР: в Бангкоке на момент землетрясения находилось до 2 тыс. туристов из России

В Бангкоке, где произошло мощное землетрясение, могут находиться до двух тысяч туристов из России. Об этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал в беседе с RT.

В Telegram-канале ассоциации отметили, что в Бангкоке еще проживает значительное количество россиян ― не туристов.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

Сильные толчки чувствовались в Таиланде. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, cтолб пыли было видно из разных точек города, более 40 рабочих могут находиться под завалами. Также в Бангкоке была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов. Под завалами одного из обрушившихся зданий оказались не менее 60 рабочих.

Аэропорты в Таиланде временно приостановили работу. Тайский премьер Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке режим ЧП.

До этого в Таиланде водители сняли последствия сильного землетрясения. На них видно, что в результате сильного толчка в Бангкоке упал небоскреб. Автор видео — водитель, который находился в своей машине на трассе в нескольких километрах. В результате падения над небоскребом поднялся столб пыли. Под завалами оказались более сорока человек.

Ранее в Бангкоке начали эвакуацию жителей.