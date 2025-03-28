Крупнейшая больница Таиланда приостановила плановые операции после землетрясения в Мьянме

В Таиланде крупнейшая клиника остановила плановые операции после землетрясения

В Таиланде крупнейшая больница «‎Сирирадж» приостановила плановые операции после землетрясения в Мьянме. Об этом сообщает пресс-служба клиники, ее цитирует РИА Новости.

«Временно прекращается работа специализированных клиник в нерабочее время, а также отменяются все операции, не требующие экстренной помощи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что приостановка оказания медицинских услуг будет действовать с 16.00 (12.00 мск) 28 марта до 12.00 (8.00 мск) 30 марта.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

В результате землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Толчки чувствовались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, cтолб пыли было видно из разных точек города, более 40 рабочих могут находиться под завалами. Также в Бангкоке была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов. Под завалами одного из обрушившихся зданий оказались не менее 60 рабочих.

Аэропорты в Таиланде временно приостановили работу. Тайский премьер Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке режим ЧП.

Ранее в посольстве РФ рассказали, как делегация Минобороны пережила землетрясение в Мьянме.