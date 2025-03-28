NYT: в Мьянме из-за землетрясения погибли 20 человек, около 200 пострадали

Количество погибших из-за землетрясения в Мьянме увеличилось до 20, порядка 200 человек пострадали. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на врача из больницы города Мандалай.

«Десятки пациентов больницы были вынуждены бежать на близлежащую парковку. Многие все еще были подключены к капельницам и кислородным баллонам», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что на данный момент известно о трех пострадавших в Таиланде.

До этого стало известно, что в Таиланде крупнейшая больница «‎Сирирадж» приостановила плановые операции после землетрясения в Мьянме. Уточняется, что приостановка оказания медицинских услуг будет действовать с 16.00 (12.00 мск) 28 марта до 12.00 (8.00 мск) 30 марта.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

В результате землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Ранее в посольстве РФ рассказали, как делегация Минобороны пережила землетрясение в Мьянме.