Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В посольстве РФ рассказали, как делегация Минобороны пережила землетрясение в Мьянме

Делегация Минобороны РФ не пострадала при землетрясении в Мьянме
close
Aung Shine Oo/AP

Российская делегация министерства обороны, которая сейчас находится в Нейпьидо, не пострадала в результате мощного землетрясения в Мьянме. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ.

«Члены делегации не пострадали», — сообщили агентству в диппредставительстве.

Представители Минобороны РФ прибыли в Нейпьидо на парад Вооруженных сил Республики Союз Мьянма.

Мощное землетрясение произошло в Мьянме 28 марта, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Толчки были такой силы, что ощущались даже в Китае, Таиланде и во Вьетнаме.

Во время землетрясения в Мьянме обрушилось здание отеля Aung Pan. По данным портала DVB, под завалами восьмиэтажного здания оказались 20 человек, двоих спасти не удалось. На месте происшествия работают спасатели.

Также в ТАСС со ссылкой на AFP сообщили, что множество пострадавших при землетрясении доставили в одну из больниц в столице Мьянмы. Точное количество человек, получивших травмы, не называлось.

В АТОР уточнили, что сведений о пострадавших россиянах на данный момент не поступало.

Ранее стало известно о детях, заблокированных в разрушенной школе в Мьянме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами