В посольстве РФ рассказали, как делегация Минобороны пережила землетрясение в Мьянме

Делегация Минобороны РФ не пострадала при землетрясении в Мьянме

Российская делегация министерства обороны, которая сейчас находится в Нейпьидо, не пострадала в результате мощного землетрясения в Мьянме. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ.

«Члены делегации не пострадали», — сообщили агентству в диппредставительстве.

Представители Минобороны РФ прибыли в Нейпьидо на парад Вооруженных сил Республики Союз Мьянма.

Мощное землетрясение произошло в Мьянме 28 марта, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Толчки были такой силы, что ощущались даже в Китае, Таиланде и во Вьетнаме.

Во время землетрясения в Мьянме обрушилось здание отеля Aung Pan. По данным портала DVB, под завалами восьмиэтажного здания оказались 20 человек, двоих спасти не удалось. На месте происшествия работают спасатели.

Также в ТАСС со ссылкой на AFP сообщили, что множество пострадавших при землетрясении доставили в одну из больниц в столице Мьянмы. Точное количество человек, получивших травмы, не называлось.

В АТОР уточнили, что сведений о пострадавших россиянах на данный момент не поступало.

Ранее стало известно о детях, заблокированных в разрушенной школе в Мьянме.