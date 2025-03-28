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Страховые компании займутся репатриацией тел погибших при аварии батискафа в Египте

Репатриацией тел погибших при аварии батискафа в Хурагеде займутся страховые компании
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Stanley Kalvan/Shutterstock/FOTODOM

Репатриацией тел погибших в результате аварии батискафа в Хургаде будут заниматься страховые компании. Об этом заявил генеральный консул РФ Виктор Воропаев, передаетТАСС.

«Это входит в договор, который заключают туристы перед путешествием», — сказал дипломат.

Воропаев добавил, что в настоящее время в больницах Хургады остаются восемь человек. По словам генконсула, состояние их здоровья не вызывает опасений.

Накануне недалеко от Хургады затонул экскурсионный батискаф с 45 российскими туристами на борту. Десятки россиян пострадали. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилота: он не справился с управлением, судно зацепилось за риф и произошла разгерметизация. Российские туристы, которые погружались в воду на этом же батискафе несколько дней назад, описывают его состояние как «ужасное».

Генеральное консульство России в Хургаде подтвердило гибель шестерых россиян после затопления батискафа. В больницах остаются еще семь пострадавших, включая пять несовершеннолетних. По утверждению врачей, их жизни ничего не угрожает. К настоящему времени в СМИ появились рассказы выживших после трагедии, которые утверждают, что батискаф не ударялся о риф, а начал погружаться в воду с открытыми люками в момент, когда не все пассажиры успели войти внутрь.

Ранее российским туристам дали совет после трагедии с батискафом в Египте.

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