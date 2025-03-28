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Российским туристам дали совет после трагедии с батискафом в Египте

Турэксперт Арутюнов: отдыхающим в Египте туристам нужна расширенная страховка
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almasryalyoum.com

В Египте зачастую возникают опасные ситуации, так как, хотя там и нет проблем с инфраструктурой, многое делается «спустя рукава», считает гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Россиянам, планирующим там отдых, он в беседе с НСН посоветовал оформлять расширенную страховку на случай экстренных случаев.

По словам специалиста, далеко не все туристические объекты в Египте своевременно инспектируются, а в пик сезона следить за этим просто некогда.

«Надо разбираться, как проводили техосмотр в этом случае, ведь можно и просто галочку поставить. Наши власти в лице Минэкономразвития могут поговорить с египетскими туристическими властями, чтобы поучаствовать в контроле серьезных объектов – батискафов, подводных лодок. Это было бы полезно», — считает эксперт.

Среди частых проблем Арутюнов назвал неполадки с судами, отметив, что часто корабли, которые перевозят дайверов, ломаются по пути. В этом свете страховые компании играют большую роль, так как проводят тщательные досмотры, желая сэкономить свои средства, подчеркнул он. Россиян специалист призвал всегда убеждаться на 100% в дополнительном страховании любых мероприятий, а для экстремальных экскурсий оформлять расширенную страховку.

Среди причин, по которой в Египет опасно ехать без страховки, Арутюнов выделил частые случаи нападения на туристов акул, подчеркнув, что 99% из них представляют для людей опасность — они путают их с морскими черепахами. Часто наблюдается «перегруз дайверов», когда одновременно спрыгнуть в воду могут от сотни человек, что пугает акул и привлекает их внимание.

«Некоторые отели еще вырубают коралловые рифы, чтобы людям было удобнее заходить в воду. Кораллы гибнут, а акулы приходят поживиться. Некоторые отели делают сетки от акул. Но на это полностью на это положиться нельзя», — заключил Арутюнов.

Напомним, Генконсульство России в Хургаде подтвердило гибель шестерых россиян после затопления прогулочного батискафа «Синдбад» с 45 туристами на борту. В больницах остаются еще семь пострадавших, включая пять несовершеннолетних. Выжившие сообщают, что батискаф начал погружаться в воду с открытыми люками до того, как все пассажиры успели в него войти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянка рассказала о состоянии батискафа «Синдбад» до инцидента в Хургаде.

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