«Брали деньги и отправляли под воду»: в Египте затонул батискаф с 45 россиянами на борту

Недалеко от египетского курорта Хургада затонул экскурсионный батискаф с 45 российскими туристами на борту. Десятки людей пострадали, официально подтверждена смерть пяти человек, но эта цифра не окончательная. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилота: он не справился с управлением, судно зацепилось за подводный риф и разгерметизировалось. Российские туристы, которые погружались в воду на этом же батискафе несколько дней назад, описывают его состояние как «ужасное».

В результате крушения батискафа «Синдбад» в Красном море, недалеко от египетской Хургады, погибли россияне, сообщает ТАСС. Смерть пяти человек (в том числе двоих несовершеннолетних) подтвердил генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. Однако канал SНОТ пишет, что число погибших увеличилось до девяти.

Трагедия произошла утром 27 марта в километре от берега, сообщает Mash. Батискаф отправился на регулярную туристическую экскурсию. Помимо членов экипажа, на борту были 45 российских туристов (в том числе 15 детей), они приехали на отдых по путевкам турфирмы «Библио Глобус».

Батискаф должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать коралловый риф длиной около 500 метров. Стоимость билета для взрослых — семь тысяч рублей, для несовершеннолетних — вдвое меньше.

Эта экскурсия была не уникальной, а типовой — в Хургаде еще полтора десятка подобных подводных судов. После происшествия все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады экстренно отменили, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Что привело к трагедии

По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка одного из двух пилотов: он не справился с управлением, в результате чего батискаф налетел на риф.

Telegram-канал SНОТ приводит подробности случившегося. По его данным, после удара о риф произошла разгерметизация салона батискафа, внутрь хлынула вода, судно стало тонуть. Экипаж открыл оба выхода, но из-за большого количества людей началась давка, родители пытались в первую очередь спасти своих детей.

Некоторое время батискаф в перевернутом состоянии был на плаву, затем ушел на дно и затонул на глубине около 20 метров.

Участница экскурсии Елена Болдарева рассказала 112, что сперва ничего не предвещало беды.

«Едва [люди] спустились вниз — все пошло прахом. «Синдбад» вдруг начал погружаться прямо с открытыми люками», — пишет канал.

Екатерине и ее мужу удалось выплыть, но ее дочь и мама пострадали — их госпитализировали в тяжелом состоянии.

На помощь тонущим пришли находившиеся неподалеку туристические катера, на борт которых поднимали испуганных и дезориентированных людей. К этому времени о трагедии стало известно на берегу, приехали два десятка скорых, пострадавших развозили по больницам.

Находящиеся в Египте туристы рассказали SНОТ, что пару дней назад тоже плавали на этом же батискафе. Его техническое состояние они описывают как «ужасное»: стекла иллюминаторов казались побитыми и затертыми, видимость плохая. Перед погружением экипаж не проводил никакого инструктажа по безопасности, жилеты безопасности — старые и испорченные. Люди не знали, что делать в случае ЧП.

«Компания Sharm El-Ghada Excursions, которая продавала погружения, даже не вела отчетность. Никаких списков клиентов не составляли. С туристов просто брали деньги и отправляли под воду без минимальной подготовки. Поэтому местные власти до сих пор не могут установить личности всех, кто был на борту», — говорится в публикации.

К моменту публикации этого текста опознаны трое погибших. Это супруги Кристина и Равиль Валиуллины, а также Евгения Нестерюк. Валиуллины — семья врачей из Татарстана — отдыхали в Египте с дочками, дети спасены и находятся в больнице.