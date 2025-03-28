В АТОР рассказали, пострадали ли россияне из-за землетрясения в Мьянме

Вице-президент АТОР: В Бангкоке могут находиться до 2 тысяч туристов из России

На данный момент сведений о пострадавших в результате землетрясения в Мьянме россиянах не поступало. Об этом в интервью RT заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

«По оценкам АТОР, в Бангкоке от 1,5 до 2 тыс. туристов из России. Цифра, к сожалению, трудно поддаётся расчетам. Связано это с тем, что рейсов довольно много», — заявил он.

По словам вице-президента, чаще всего туристы не задерживаются в Бангкоке и едут дальше отдыхать на курорты. Он отметил, что сейчас всем людям важно покинуть высотные здания и уйти подальше от площадок строительства. Мурадян подчеркнул, что местные власти ранее предупреждали о возможности повторных толчков.

Мощное землетрясение произошло в Бангкоке 28 марта в 13:30 по местному времени (09:30 по московскому). По данным сейсмологов, магнитуда толчков составила 7,3 и 6,4. В метеорологическом департаменте Таиланда предупредили население и туристов о возможных афтершоках.

Из-за сильного землетрясения временно приостановили работу аэропорты в Таиланде.

Ранее эвакуацию россиян из отеля в Бангкоке при землетрясении сняли на видео.