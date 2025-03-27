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Взрыв произошел в жилом доме в Челябинской области

74.RU: взрыв произошел в пятиэтажке в поселке Красногорский Челябинской области
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Shutterstock/marina_eno1

В поселке Красногорский Еманжелинского округа в Челябинской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал 74.RU.

«Читатель предполагает газ», — говорится в публикации.

По данным издания, в МЧС подтвердили выезд на место инцидента.

В ночь на 5 марта взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Белореченск в Краснодарском крае. В МЧС России рассказали, что в результате происшествия пострадали три человека. По словам главы Белореченского района Сергея Сидоренко, у одного из граждан — 32-летнего мужчины — были диагностированы ожоги 70% тела.

26 марта стало известно, что власти Краснодарского края выделили 11,7 млн руб. на компенсации жильцам частично разрушенного дома. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ранее появились подробности взрыва газа в доме в Махачкале.

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