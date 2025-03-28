Стало известно, что землетрясение в Мьянме ощутили в четырех провинциях Таиланда

Жители Бангкока и четырех таиландских провинций ощутили последствия землетрясения в Мьянме. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

По данным канала, подземные толчки ощущались в нескольких районах Бангкока и во многих провинциях, включая Чиангмай, Накхонратчасиму, Накхонсаван и Пхукет.

До этого заведующий консульским отделом российского диппредставительства Илья Ильин заявил, что посольство России выясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан в результате землетрясения в Таиланде.

28 марта в Бангкоке начали эвакуацию жителей из высотных домов из-за землетрясения магнитудой 7,7. Землетрясение началось в 13:30 по местному времени (09:30 мск). По данным агентства Associated Press, подземные толчки продолжались около 10 минут.

Позже газета The Nation писала, что аэропорты в Таиланде временно приостановили работу из-за сильного землетрясения. При этом аэропорт Бангкока сообщил в социальных сетях, что продолжает работу в обычном режиме.

Ранее в сеть попало видео обрушения строящейся высотки в Бангкоке.