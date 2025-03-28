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В Госдуме одобрили законопроект о заочных судах

Комитет Госдумы одобрил проект о заочных судах над лицами за рубежом
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Shutterstock

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о заочных судах над лицами, совершившими преступления против безопасности России, которые находятся за рубежом. Об этом сообщил ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 247 УПК («Участие подсудимого»).

Согласно действующему законодательству, судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие подсудимого, который находится за пределами России и уклоняется от явки в суд.

В феврале прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за ряд преступлений против безопасности РФ, в том числе за распространение фейков о ВС РФ.

В марте второй Западный окружной военный суд заочно приговорил двух полковников Вооруженных сил Украины к пожизненному сроку за террористические атаки на военные аэродромы России.

Ранее суд утвердил заочный пожизненный срок комбригу ВСУ Ярошевичу.

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