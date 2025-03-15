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Суд утвердил заочный пожизненный срок комбригу ВСУ Ярошевичу

Апелляционный суд признал законным пожизненный приговор комбригу ВСУ Ярошевичу
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Апелляционный военный суд вынес заочный пожизненный срок командиру 19-й группы ракетных бригад ВСУ Федору Ярошевичу, которого признали причастным к ракетным ударам по Белгородской области, и отклонил жалобы на защиту. Об этом пишет РИА Новости.

Украинскому комбригу вменили четыре эпизода террористического акта. Следствие установило, что в 2022 году Ярошевич находился на позиции своей бригады под Харьковом. Вместе с представителями высшего военного и политического руководства Украины он отдавал незаконные приказы своему подчиненному о нанесении ударов ракетами «Точка-У» по территории Белгородской области, сообщали в СК РФ.

Источник агентства заявил, что приговор оставили без изменений.

Приговор Ярошевичу вынесли в октябре 2024 года. Помимо пожизненного срока, суд удовлетворил иск потерпевшего в лице Минобороны России на 1,3 млрд рублей.

До этого Второй Западный окружной военный суд вынес приговор украинским военнослужащим Владимиру Одноочко, Александру Плаксивому, Сергею Погромскому, Николаю Тяжкоробу по делу о блокировке Суджи в Курской области.

Ранее российский лидер Владимир Путин высказался о попавших в плен наемниках ВСУ.

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